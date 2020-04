Fries stel na twee weken in lockdown gerepatrieerd uit Zuid-Afrika

Daarna hebben ze nog uren in de rij gestaan om een plekje te vinden in een vliegtuig, maar dat lukte niet. Vlak voor de lockdown in Zuid-Afrika vonden ze met wat hulp een bed & breakfast van een Nederlands stel, waar zij niet weg mochten. Na veel gedoe met vergunningen en tickets konden de Stoks mee op de eerste repatriëringsvlucht die werd georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het stel is goed te spreken over de hulp die ze hebben gekregen. De terugreis duurde negentien uren, met een mondkapje en niet de meeste verzorging onderweg. "Maar dat heb je er wel voor over, want je wilt naar huis", zegt Arie Stok.