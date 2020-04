Woonboulevard Kapenga neemt maatregelen op paasmaandag

Twijfel om open te gaan, ja, die was er wel, zegt Kapenga. Binnen de retailbranche is overleg geweest en ook met de gemeenten is gesproken. "Het RIVM vindt het ook goed, mits we ons aan de maatregelen houden. Dat doen we uiteraard. Het gaf ons het vertrouwen dat we open kunnen op paasmaandag."

Soberder

Normaal gesproken is die dag voor deze winkels een hoogtepunt, maar in deze tijden is dat toch anders. Volgens Kapenga is het soberder. Praktische problemen door bijvoorbeeld een groot aantal bezoekers of het moeten bewaren van afstand verwacht hij echter niet.

Kapenga gaat een regel hanteren voor het aantal bezoekers per viekante meter. "Gemiddeld genomen is dat een persoon per 15 vierkante meter, maar in onze grote winkels zal dat 50 vierkante meter worden. Zo willen we ervoor zorgen dat mensen ruimte hebben en ontspannen kunnen winkelen."

Maatregelen

Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld een aanpassing aan de gangpaden en ook eenrichtingsverkeer in de winkel. Daarnaast krijgen bezoekers een button op bij binnenkomst en wordt bij de ingang geteld hoeveel mensen er de winkels ingaan. Kapenga: "Als te vol wordt, sluiten we deuren. Dan moeten er eerst mensen uit voordat er weer anderen in mogen.

Hij verwacht overigens minder drukte dan normaliter op paasmaandag. "De paasdagen zijn laat in april en het is mooi weer. Dat betekent vaak dat mensen ergens anders naartoe gaan, bijvoorbeeld naar een tuincentrum. De afgelopen weken hadden we al 75 tot 80 procent minder bezoekers en we denken dat het op paasmaandag ook zo zal zijn.,"