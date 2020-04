Uitbreiding testcapaciteit zorgt voor meer gerustheid bij personeel Noorderbreedte

Bij Noorderbreedte zijn de laatste cijfers dat 10 medewerkers en 11 bewoners op de diverse locaties positief hebben getest. Vier bewoners zijn aan de gevolgen van het virus overleden. Omdat er door de coronamaatregelen geen bezoek mag komen in de verpleeghuizen hebben de bewoners het niet altijd makkelijk. "Wij proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen met onze medewerkers, om toch te proberen dat de mensen de aandacht krijgen die ze nodig hebben en toch zoveel mogelijk hetzelfde leven kunnen leiden als voor corona", zegt Janssen.

De situatie maakt ook in druk op de medewerkers van de zorginstellingen. "Mensen maken zich natuurlijk ongerust over hun eigen gezondheid en of ze eventueel mensen kunnen besmetten", vertelt Janssen. Sinds vorige week is de testcapaciteit voor zorgmedewerkers uitgebreid. "Bij twijfel gaan we veel meer testen, zodat mensen ook wat geruster kunnen zijn op hun eigen gezondheid en er ook wat minder besmettingsgevaar is voor de bewoners."

Werkdruk

Noorderbreedte kan de werkdruk volgens Janssen nog goed aan. "We hebben geluk dat er weinig ziekteverzuim is, zeker gezien deze tijd. Het is ook zo dat natuurlijk veel extra uren die mensen normaal gesproken aan vakanties hadden besteed in april en mei, nu aan het werk besteed kunnen worden. En we hebben gelukkig nog voldoende medewerkers en een extra instroom van nieuwe medewerkers van Extra Handen voor de Zorg."

Met behulp van deze landelijke database heeft Noorderbreedte de afgelopen weken 42 extra zorgmedewerkers ingezet. Dat zijn mensen die vroeger in de zorg hebben gewerkt en nu hun oude beroep weer oppakken.