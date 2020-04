Experts: "Banken moeten horeca- en toerismesector helpen"

Gerard Kremer van Toerisme Alliantie Friesland, een platfom voor Friese mkb-bedrijven in die sector, heeft ook grote zorgen over de korte termijn. "Er is dan bijvoorbeeld geen cash beschikbaar om in april de salarissen te bepalen en daarna ook het vakantiegeld."

Geen lening

Ook op lange termijn voorziet hij naar eigen zeggen gevolgen: "Door de crisis zullen veel bedrijven uiteindelijk hun eigen vermogen hebben 'opgegeten.' Als je dan vervolgens in de toekomst een lening nodig hebt, zal de bank zeggen: 'Dat kan niet, want uw eigen vermogen is te klein.'

Soepboer en Kremer krijgen steun van Sjoerd Galema. Als voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Fryslân wijst hij in het bijzonder op bedrijven die bijvoorbeeld een locatie huren. "Dat zijn bedrijven die vaak heel snel erg kwetsbaar blijken."