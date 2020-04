Bouwbedrijven zetten extra vervoer in om door te kunnen bouwen

Friso Bouwgroep uit Sneek heeft zo'n vijfhonderd medewerkers en meer dan de helft daarvan moet naar een bouwlocatie toe. Ze mogen niet samen in een busje. "En dat is dus een probleem", zegt Jan Keuning van Friso Bouwgroep. "Maken we gewoonlijk veel gebruik van carpooling, met meerdere mensen in een busje, dat is nu niet mogelijk. Dus hebben we ons wagenpark noodgedwongen uitgebreid met zo'n twintig extra busjes, zodat iedereen nu achter elkaar aan naar de werklocatie kunnen rijden."