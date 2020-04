LIVEBLOG: Maatregelen bij Friese bouwbedrijven vanwege coronavirus

Hoe houdt een coronapatiënt contact met zijn of haar familie? Dat kan in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten met een iPad. Verpleegkundige Lo Keer vertelt in haar vlog hoe bijzonder het is dat mensen weer contact hebben, nadat ze elkaar al weken niet gezien of gesproken hebben. Lo Keers en de andere vloggers volgen? Dat kan via deze dossierpagina.