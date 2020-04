Coronanieuws 11 april: Geen nieuwe sterfgevallen, wel 22 nieuwe besmettingen

Ynke en Arie Stok zijn terug in Gauw, een dorpje onder de rook van Sneek. Twee weken later dan de bedoeling, want het stel zat vast in een lockdown in een Zuid-Afrikaanse bed & breakfast. Het stel reisde begin maart naar Zuid-Afrika en op dat moment was er nog niet veel aan de hand, zo leek het althans. Halverwege de reis veranderde dat wel, maar er was nog steeds geen indicatie dat de terugreis een probleem zou worden. Dat veranderde op het allerlaatste moment, aldus Arie Stok. Het stel is goed te spreken over de hulp die ze hebben gekregen. De terugreis duurde negentien uren, met een mondkapje en niet de meeste verzorging onderweg. "Maar dat heb je er wel voor over, want je wilt naar huis."