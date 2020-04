VIDEO: 'Dat mensen meer thuiswerken is positief voor Fryslân'

Het geeft Fryslân kansen, volgens Galema. "Met het thuiswerken is het minder een obstakel dat het meeste werk in de Randstad zit. In de toekomst kan het positief uitwerken voor Fryslân." Mensen kunnen zo in Frysl6an wonen, terwijl ze werken voor een bedrijf in het Westen.

'Start alles weer een beetje op'

De toeristische sector krijgt harde klappen in de coronacrisis. Bij VNO-NCW krijgen ze veel telefoontjes van ondernemers. "Bedrijven in die sector moeten het in een half jaar verdienen, zeg maar."

Het mindere half jaar hadden ze net gehad, de komende maand moest het gebeuren. "En nu krijgen ze dit. Dus wij vinden dat de landelijke overheid moet onderzoeken om de intelligente lockdown om te zetten naar een slimme manier om alles weer aan de gang te krijgen. Zo kunnen deze ondernemers en de medewerkers toch nog wat van de zomer meepakken."