Psycholoog verwacht meer drukte door corona: "Angst ben je niet zomaar kwijt"

En dus denkt Riemersma dat de psychologie het drukker krijgt: "Want het verschil wordt duidelijk tussen de categorie mensen die de opbouw heel graag snel wil en de anderen: mensen die heel angstig worden in deze periode. Zij vinden het moeilijk om naar de supermarkt te gaan. Dat gaat straks heel lastig worden. Het wordt heel moeilijk om daaroverheen te stappen."

Contact houden

Het belangrijkste is toch om contact te houden, voor zover dat kan. "Zoek elkaar online op, door te beeldbellen of gewoon via WhatsApp", zegt Riemersma. "Blijf elkaar op die manier opzoeken. En als je het digitaal lastig vindt, zorg er dan voor dat je even langs de buren bijvoorbeeld loopt. Dan kun je over de schutting een praatje maken. Bewaar de afstand en let goed op jezelf en op anderen, maar dan breekt zo'n moment toch een beetje de dag. Blijf elkaar ontmoeten."