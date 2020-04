Gevolgen waterstoring zuidwesten nog tot dinsdag merkbaar

Het lek is inmiddels gedicht door monteurs, maar de transportleiding blijft in ieder geval tot en met dinsdag afgesloten. Vitens moet volgens de hygiënerichtlijnen watermonsters nemen en deze monsters worden op kweet gezet.

Testen op bacteriën

"We moeten zeker zijn dat er geen bacteriën zijn achtergebleven", vertelt woordvoerder Cornelis Vlot van Vitens. "De monsters worden op kweek gezet en pas na een aantal dagen komen die resultaten binnen."

Dinsdag volgt daar de uitslag van en dan kan dus worden besloten of de leiding weer open mag, of dat er nog een reiniging in de leiding moet plaatsvinden. Het betekent voor de piektijden, vooral 's ochtends en 's avonds, dat mensen in het zuidwesten van de provincie nog last kunnen houden van een lage waterdruk. Ook kan het water bruin zijn.