Microbioloog: "Het coronavirus is er nog gewoon, nog veel onduidelijk"

Dat het aantal ziekenhuisopnames en doden langzamerhand daalt, wil nog niet zeggen dat wij er al van af zijn. Ook over immuniteit is nog heel veel onduidelijk, zegt Van Elsacker.

Veel onduidelijk

"We weten nog niet zo heel veel. Er is tijd nodig om te begrijpen wat het precies inhoudt als iemand heel erg ziek wordt. Wat nu bijvoorbeeld als we het virus nog een keer zouden krijgen. Misschien word je dan wel niet heel ziek, maar je kunt dan nog altijd andere mensen aansteken. Er is nog een hele hoop onduidelijk. Met elkaar hebben we nog onvoldoende lang te maken met dit virus om er een goed beeld van te hebben."