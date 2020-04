Politie vindt twee hennepkwekerijen in Leeuwarden en houdt twee mensen aan

Aan de Jacob Binckesstraat had de politie een melding gekregen over mogelijk huiselijk geweld. Een man (24) was het huis uitgelopen, maar de politie kon hem aanhouden. Binnen vind de politie daarna de hennepkwekerij, met 500 planten en stroom die werd gestolen. Er is ook nog een vrouw van 33 jaar aangehouden. De politie heeft de auto van de man en vrouw ook in beslag genomen.

Aan de Magnoliastraat vond de politie drie tenten in een huis. In al die tenten stonden 80 hennepplanten. Die planten, tenten en ander materiaal zijn ook ingenomen. Daar heeft de politie niemand aangehouden.