PODCAST: 'De wraak fan it hynder'

Uitzending 12: De wraak fan it hynder

In Kimswert, het dorpje in Friesland waar Grutte Pier opgegroeid is, mag de koster van een kerk, mevrouw Pierik, graag toeristen rondleiden. Ze vertelt dan altijd dat de grote botten die in de kerk uitgestald liggen van Grutte Pier zijn. Haar dochter Aly weet dat dit niet waar is. Iedere keer als haar moeder dit verhaal vertelt begint het te tochten in de kerk en Aly is er zeker van dat ze een paard hoort galopperen.

Op een nacht, als Aly niet kan slapen, kijkt ze uit het raam en ziet ze een wit paard in galop. Ze roept naar het paard en het paard praat terug! Ze kan het niet goed verstaan, maar ze denkt wel de woorden 'bedrog' en 'wraak' te hebben gehoord. De volgende dag blijkt dat ze deze woorden inderdaad goed gehoord heeft...