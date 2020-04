Arriva zet machinisten en chauffeurs in bij verpleeghuizen

"We hebben op dit moment door de afschaling een aantal mensen die wel tijd hebben om andere dingen te doen", zegt directeur van Arriva Anne Hettinga. "Toen het plan ontstond was er direct een enorm enthousiasme bij Arriva. Toen hebben we direct contact opgenomen met Noorderbreedte."

Ophef

Er ontstond afgelopen maandag ophef door en hek dat werd geplaatst bij de tehuizen, om te voorkomen dat de mensen van buiten contact konden hebben met de patiënten. Nu het personeel van Arriva er op toe zal zien dat het bezoek genoeg afstand houdt, is het voor familie weer mogelijk om mondeling contact te hebben met de bewoners.

"Een beetje toezicht houden op een vriendelijke manier. Zoals wij ook gewend zijn om met onze reizigers om te gaan", zegt Hettinga. "Op een hele zorgvuldige manier. Daar ben ik wel trots op", zegt Hettinga. Arriva zal er mee doorgaan zo lang als de verpleeghuizen dat willen.

Hartverwarmend

Noorderbreedte noemt het aanbod van Arriva 'hartverwarmend'. "Juist door positieve samenwerkingen als deze kunnen we ons gezamenlijk door deze moeilijke tijd heenslaan", zegt bestuurder Henri Janssen. Het hek bij Noorderbreedte Revalidatie blijft wel staan. Janssen: "Omdat er op deze locatie geen enkele andere redelijke manier is om de privacy en veiligheid van de cliënten te waarborgen."

Bij Erasmus en Abbingahiem zijn ook hekken geplaatst, maar vanwege een andere reden: "Op deze locaties zijn er geen afgeschermde buitenterreinen. Door hekken te plaatsen realiseren we veilige buitenruimten waar bewoners kunnen genieten van het lentezonnetje. En dat is enorm belangrijk, omdat juist de buitenlucht goed is voor het welzijn en het welbevinden van iedereen."