Fryslân fan boppen: laat uw boodschap zien

Het plan voor de tocht is ontstaan bij de Friese burgemeesters. Zij wilden kijken of ze op een of andere manier de Friezen een hart onder de riem konden steken. De organisatie van LF2028 kwam met het idee voor de tocht met de helikopter en de drone. Het is niet nieuw. In België wordt ook gevlogen. Daar filmt een drone mensen die een mooie boodschap willen brengen in de coronacrisis.

Speciale routes door de provincie

Alle gemeentes in Fryslân worden aangedaan. De start is komende woensdag, er wordt een voor Fryslân historisch belangrijke route gevlogen zegt projectleider Lieuwe Krol van LF2028. "We vliegen op de eerste dag de route die de Canadezen 75 jaar geleden hebben afgelegd voor de bevrijding van Fryslân. Daarnaast vliegen we onder andere over De Slachte, het Jabikspaad en de Elfstedenroute."

Net als in België vragen ze ook hier Friezen om met een boodschap te komen, zegt artistiek leider Marten Winters. "We roepen mensen op langs de route dat te doen, maar niet de regels te breken. Dus niet met z'n allen ergens bij elkaar staan, maar gewoon in eigen tuin."