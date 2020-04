75.000 euro voor drie meter hoge blauwgroene 'hond met lamp in de bek'

De partijen schrijven dat 'over smaak niet te twisten valt, maar de timing is totaal verkeerd'. Volgens de partijen hebben veel ondernemers en inwoners van de gemeente op dit moment financiële problemen door de coronacrisis. Ze vinden het dan ook vreemd dat de gemeente een bronzen hond van drie meter hoog heeft gekocht, om het Van Sminiaplein in Burgum mee op te fleuren.

Blauwe Hond

Het beeld, Blauwe Hond, is ontworpen door twee kunstenaars uit Deventer. Het is een beeld van bijna drie meter hoog, van blauwgroen brons. De kunstenaars zeggen zelf over hun creatie dat 'wij niet zomaar voor een hond en lamp hebben gekozen. Er is geen enkel ander dier waar mensen al zo lang mee verbonden zijn. En zoals de hond verbonden is met huis en haard, de lamp bevestigt dat dit plein een thuisplek is'.

VVD en Partij voor de Boeren in Tytsjerksteradiel zijn van plan om in één van de komende raadsvergaderingen een motie in te dienen waarmee de aankoop kan worden geannuleerd.