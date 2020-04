Akkerbouwers hebben het zwaar door droge en harde grond

In Marrum maakt boer Klaas Schuiling zijn land met een freesmachine klaar voor de bieten. Achter zijn rode trekken stuift het land, iets wat anders alleen in de zomer voorkomt. "Het is lastig, maar het moet want de suikerbieten moeten nodig de grond in." Na één rondje over het land is het werk niet klaar. Pas na twee keer frezen en nog een keer rollen kan het land ingezaaid worden.

makket boer Klaas Schuiling syn lân mei in freesmasine klear foar de bieten. Achter syn reade trekker stoot it lân, lykas oars yn de simmer. "It is lestich, mar it moat want de sûkerbiten moatte heechnedich de grûn yn." Mei ien rûntsje oer it lân is it net klear. Pas nei twa kear frezen en ien kear rôljen kin it lân ynsiedde wurde.