SOS-noodsignaal op Oldehove voor vluchtelingen op Griekse eilanden

Leeuwarden zegt zaterdagavond om tien uur 's avonds een SOS-noodsignaal uit vanaf de Oldehove. Doel daarvan is om de regering ervan te overtuigen om per direct vluchtelingen van de Griekse eilanden te evacueren, om een medische en humanitaire ramp te voorkomen. De actie is een initiatief van cultureel ondernemers in samenwerking met LF2028 en #LeeuwardenProjections.