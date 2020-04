Torenvalk moet kerkhoven Jellum-Bears beschermen

De afgelopen jaren zijn de kerkhoven van Jellum en Bears flink aangetast door plaagdieren , met name door muizen. In overleg met een ongediertebestrijder is bedacht het ongedierte op een natuurlijke wijze te bestrijden.

Flinke schade door muizen

Vrijdagochtend zijn er nestkasten voor torenvalken geplaatst. Het gaat hier om een proefopstelling voor de kerkelijke PKN gemeente Westerwert. Afhankelijk van het verloop van de proef zullen ook de andere kerkhoven van nestkasten worden voorzien.

De muizen hebben aardig huisgehouden. In totaal is er dit voorjaar op de beide kerkhoven 26 m3 extra grond opgebracht en is er nieuw gras ingezaaid.