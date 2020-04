Sommige campings toch open met Pasen: "Het is heel dubbel"

Minicamping De Stjelp in Oudega (Smallingerland) is een van de campings die dit weekend wel open is. "In overleg met SVR en Smallingerland hebben we besloten de mensen de gelegenheid te geven om te komen", zegt Aline de Jong van de camping.

"De glampingtent en de trekkershutten zijn zelfvoorzienend", zegt De Jong. Die beschikken bijvoorbeeld over een eigen toilet, waardoor de gasten niet gebruik hoeven te maken van de sanitaire voorzieningen op de camping. "Daarnaast hebben we van te voren telefonisch overleg met de gasten. En tegen onze gastvrijheid in laten we geen mensen uit besmette gebieden toe. Die mensen ontmoeten we graag op een ander moment."

De camping verwacht dit weekend niet veel gasten. "Je moet het heel kleinschalig zien. Maar we hebben geen idee hoeveel precies", zegt De Jong.

Schuldig

De Jong heeft er vanwege alle coronaproblematiek eigenlijk wel een beetje moeite mee om de camping open te doen. "Het is heel dubbel. We voelen ons eigenlijk bijna schuldig", zegt De Jong.

Mensen die zich niet aan de regels houden, worden volgens De Jong dan ook direct van het terrein verwijderd. Daarnaast mogen de campinggasten ook geen bezoek ontvangen.