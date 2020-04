Friese jongeren voelen zich eenzaam in tijden van corona

Vooral jongeren tussen de 12 en 24 jaar zeggen in het onderzoek dat ze hun vrienden en familie missen. Volgens directeur Margreet de Graaf van GDD Fryslân was de uitkomst opvallend. "Waar je verwacht dat ouderen zich eenzamer voelen, zijn het vooral jongeren die hun sociale leven missen. Die geven aan dat ze het verenigingsleven missen, uitgaan, of de contacten op school. Afstand houden is voor die groep ook heel moeilijk."

Volgens De Graaf moeten jongeren niet het gevoel krijgen dat ze hun vrienden helemaal niet meer mogen zien. "We moeten er niet alleen op hameren bij jongeren dat ze bij elkaar weg moeten blijven en dat ze afstand moeten houden. Ze moeten ook weten dat je nog best met één of twee vrienden af kan spreken, zolang je allemaal geen klachten hebt en op anderhalve meter afstand van elkaar blijft. Als iedereen zich aan de regels houdt, kun je nog best met elkaar afspreken."

Jongenen die daar behoefte aan hebben, kunnen chatten met de GGD Fryslân, of contact zoeken via een contactpersoon van de GGD op hun school.