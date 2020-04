Nog geen besmettingen met corona in Friese AZC's

Het COA doet er alles aan om te voorkomen dat er besmettingen op de centra komen. Zo mag er niemand van buiten de AZC's naar binnen. De asielzoekers wonen relatief dicht op elkaar waardoor het besmettingsgevaar mogelijk groter is.

Volgens het COA is het relatief rustig op de centra. Er wordt voorlichting gegeven en daardoor zijn de bewoners zich bewust van het gevaar. Volgens Corina Dekens van het COA begrijpen de bewoners wat er speelt: "De ene persoon vindt het moeilijker dan de andere. Die spanning is niet anders dan in onze maatschappij bij mensen thuis."

Asielzoekers in de centra gaan er minder, of helemaal niet meer op uit. "Dat komt ook omdat de asielprocedure sti ligt nu. Wij delen verder folders uit met voorlichting over de regels van het RIVM, en er is een informatiebalie. Mensen moeten zich nu voornamelijk vermaken op hun eigen kamer en dat lukt aardig."

Verbinding moet sneller

Bij de AZC's met caravanunits zoals in Sint Annaparochie en Balk geldt dat de bewoners van één zo'n unit gelden als een gezin en die hoeven dan onderling geen anderhalve meter afstand te bewaren. Buiten is is het makkelijker om afstand te bewaren. Centra met grotere woonunits zoals in Sneek hebben meer problemen. Daar gebruiken ze veel centrale ruimtes, en dat kan nu eigenlijk niet meer.

De Nederlandse les voor de asielzoekers gaat zoveel mogelijk door en daarnaast worden er allerlei activiteiten opgezet om de mensen bezig te houden. De les is vooral digitaal, en daarom wordt er hard gewerkt om de digitale verbinding in de AZC's sneller te krijgen. Voor de meeste kinderen zijn door scholen laptops geregeld.