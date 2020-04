Commissaris Brok spreekt Fryslân toe in Staten over 75 jaar bevrijding

Volgens de commissaris is het belangrijk bij deze dag stil te staan. "Vrijheid is een groot goed en het waard om te vieren en te herdenken. Ook in deze tijden dat mensen zich ongerust maken rondom corona. Met elkaar deze dag vieren verbindt, geeft kracht en troost."

Het was de bedoeling om de Friese Bevrijdingsdag groot te vieren. Door de coronacrisis kan dat niet. De minister van Binnenlandse Zaken had aangekondigd te komen, net als ambassadeurs, veteranen en de leden van Provinciale Staten. In plaats daarvan is er nu een korte bijeenkomst die de leden van Provinciale Staten digitaal, dus op afstand, zullen bijwonen.

Live te volgen bij Omrop Fryslân

De Statenvergadering is woensdag 15 april vanaf 09.55 uur live te zien bij Omrop Fryslân op televisie, Omropfryslan.nl en de Omrop-app. Met daarin de bijeenkomst, de toespraak van Commissaris drs. A.A.M. Brok en twee muzikale bijdragen van Elske DeWall.