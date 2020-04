Heerenveenster 'Hensen Brothers' Timo en Rick winnen wedstrijd met hun filmscript

De broers hebben met de prijs 10.000 euro gewonnen. Daar kunnen ze hun korte film van maken, die daarna in première gaat op het Noordelijk Film Festival. 'Steengoed' speelt zich af in het fictieve Friese dorp Wijtsum, waar een melkboer elke dag de melk rondbrengt. Maar op een dag is er wat bijzonders aan de hand met de melk, waardoor het dorp nooit meer hetzelfde zal zijn.

Jury

De jury bestond dit jaar uit producent Joram Willink van BIND Film, de Friese regisseur Mirjam de With en Merel Bolleman, voorzitter van VERS en freelance scenarioschrijver. Volgens het jury is het filmplan van de Friese broers een plan met potentie en hoge ambities. "Het heeft een originele en erg visuele vertelling met een goede spanningsopbouw en heerlijke absurdistische elementen. We hebben er alle vertrouwen in dat dit talentvolle duo een hoge production value weet te halen uit het beschikbare budget en we gunnen het ze van harte om hun plan te realiseren met het prijzengeld van de Filmkick Competitie."

Filmkick

Met de Filmkick Competitie wil het Noordelijk Film Festival talentvolle filmmakers van eigen bodem stimuleren. De prijs van 10.000 euro wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân.