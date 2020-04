Boeren kunnen vlees en zuivel niet meer kwijt

Prijs naar onder toe

Omdat de vraag is uitgevallen, gaat de prijs van melk en vlees naar onder toe. "Ik begrijp dat inkopers een lagere prijs proberen te krijgen, maar je moet je afvragen of dat een goede ontwikkeling is. De melkprijs zal nog wel een paar maanden dalen, en dus hoop ik dat Europa ingrijpt. Anders krijgen we straks weer boterbergen, omdat wij ons spul niet kwijt kunnen."

Wiegersma hoopt dus op steun vanuit Brussel. "Maar het zou mooi zijn als het coronavirus ons straks weer verlaat, dan kunnen we weer normaal onze gang gaan."