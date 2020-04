LIVEBLOG: Twee nieuwe coronasterfgevallen; Friese jongeren zijn eenzaam

Het coronavirus kwam in Groot-Brittannië wat later dan bij ons, maar intussen zijn ze ons in cijfers daar al ver voorbij: 8.000 sterfgevallen en 65.000 vastgestelde besmettingen. Fries om utens Mona Smith-Kramer woont in High Wycombe, niet zover van Londen af. Zij heeft astma en durft daardoor bijna niet naar buiten. "Alleen om in beweging te blijven. Mijn man haalt de boodschappen, want ik kom niet in grote supermarkten. Dat durf ik niet aan", zegt Smith-Kramer.

De leider van Groot-Brittannië, Boris Johnson, heeft een paar dagen op de intensive care gelegen. "Dan schrik je toch wel even", zegt Smith-Kramer. Daarna kwamen er veel wilde verhalen over zijn toestand, omdat de regering bijna niets wilde zeggen. "Ze behandelen ons soms wel als kinderen. Wij zijn volwassenen, we kunnen dit echt wel aan", vindt Smith-Kramer.

Hoelang de crisis in Groot-Brittannië nog zal duren, weet Smith-Kramer natuurlijk ook niet. "Het is wel angstig. Je zit in een achtbaan, je komt er een keer wel weer uit. Maar je weet niet wanneer", zo zegt Smith-Kramer.