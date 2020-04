LIVEBLOG: Gemeente Leeuwarden sluit dit weekend hangplekken voor jongeren

In haar nieuwe vlog laat verpleegkundige Sandra Di Rocco zien hoe verdachte coronapatiënten worden opgevangen in een speciale unit buiten het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Di Rocco houdt videodagboeken bij van haar werk tijdens de coronacrisis voor de serie 'Berjochten út it hert'. In die serie laten verschillende Friezen zien hoe hun leven in de afgelopen tijd is veranderd.