Fietsersbond maakt kaart met coronaproof fietsroutes

Bij het uitstippelen van de routes heeft Mourits vooral naar twee dingen gekeken: of er normaal niet teveel verkeer over de wegen rijdt en hoe breed de wegen zijn. "Het is wel wat tegenstrijdig. Normaal willen we graag vrijliggende fietspaden als Fietsersbond, maar nu zeggen we juist: 'pak wat meer die polderwegen'. Daar moet je inderdaad de ruimte delen, maar die wegen zijn wel breed genoeg om elkaar te kunnen passeren".