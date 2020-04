Leeuwarden sluit 'hotspots' voor jongeren: kat-en-muisspel met handhaving

Therapie in de woonkamer

Verderop bij het skatepark aan de Van Loonstraat in Leeuwarden zijn vier mensen aan het fitnessen. "We doen het eigenlijk per tweetal. Als er een duo met gewichten werkt staan de anderen op afstand." Er is begrip voor de sluiting: "Kijk, gezondheid staat voorop. De hele wereld is hier nu mee bezig. Dat ze hier de boel dan sluiten is jammer maar er zijn ergere dingen." Ze hebben dan ook een alternatief: "Thuis in de tuin, de woonkamer of het balkon. We moeten gewoon onze energie kwijt. Het is zeg maar onze therapie."