Waterstoring in het zuidwesten van de provincie, 10.000 huishoudingen getroffen

In het zuidwesten van de provincie komt geen of bijna geen water uit de kraan. Volgens waterbedrijf Vitens heeft het waarschijnlijk te maken met een lek in de transportleiding. Daardoor komt rond Balk, Harich, Oudemirdum, Bakhuizen, Wijckel en Warns geen of bijna geen water uit de kraan. Bijna 10.000 huishoudingen zouden daar last van hebben.