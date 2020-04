Financieel coach Ankie Horjus: "Geldproblemen groter door uitstel betalingen"

"Uit de lengte of breedte, het zal uiteindelijk wel betaald moeten worden." Horjus denk dat mensen op deze manier schulden zullen opbouwen. "Ik stel mij toch voor dat als je het op een bepaald moment in augustus of september moet betalen, dan is dat bedrag wel heel hoog geworden." Mensen die er niet zeker van zijn of ze dan weer genoeg inkomen hebben, kunnen dan erg in de problemen komen volgens haar.

Horjus adviseert mensen om de betalingen niet uit te stellen. "Maar als je het echt niet kan betalen, moet je zo snel mogelijk contact opnemen met de instantie om een betalingsregeling voor te stellen." Volgens haar wordt daar altijd wel op in gegaan door de instanties.

Financiële buffer opbouwen

Niet iedereen heeft een financiële buffer opgebouwd. Ook daar heeft Horjus tips voor. "Het is het handigst om op het moment dat je je salaris krijgt meteen een bedrag achteruit te zetten. Dan houdt je zeker meer over dan als je aan het eind van de maand kijkt wat je nog over hebt en dat spaart."

Mensen die het nu financieel lastig hebben adviseert Horjus om vooralsnog alleen de vaste lasten en de boodschappen te betalen. "En dan maar even kijken de komende tijd, hoe je uitkomt." Ook raadt ze aan om op tijd om hulp te vragen. "Zoek iemand waar je hier vertrouwd mee over kan praten en schaam je niet. Stap eroverheen en zoek hulp."