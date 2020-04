Sybrand Buma: "Komend paasweekend goed aan de regels houden"

In verschillende gemeenten bleek dat er nog teveel mensen bij elkaar komen op sommige plekken. Het gaat dan met name om jongeren. In Drachten zijn er waarschuwingsborden neergezet bij het Reidingpark, maar die hebben donderdag niet veel uitgehaald want handhaving van gemeente Smallingerland en de politie troffen s'avonds weer een groep van 15 tot 20 jongeren aan. Ze zijn weggestuurd met een waarschuwing.

De gemeente Leeuwarden sluit voor dit paasweekend vier plekken waar veel jongeren komen. Dat zijn het skatepark aan de Van Loonstraat in Leeuwarden, de skatebaan aan de Burstumerdyk in Grou en de voetbalkooien aan het Groenesterpad en de Wybrand de Geeststraat in Leeuwarden. De sluiting duurt van vrijdag 09.00 uur tot dinsdag `14 april 09.00 uur.

Aan de regels houden

Burgemeester Buma roept echter iedereen op om de regels in acht te nemen. Hij hoopt dat het paasweekend net zo goed verloopt als het afgelopen weekeinde. "We staan klaar om, als dat nodig is, plekken dicht te doen. Mijn hoop is dat het gaat zoals afgelopen weekend en dat was uiteindelijk heel goed te doen. Ik heb de indruk dat de mensen heel goed weten, en dat is ook heel veel gezegd, dat het nog lang niet voorbij is."

Buma: "We zitten midden in de crisis en dat betekent dat we ons nog steeds aan de regels moeten houden: 1,5 meter, binnen blijven en als je even een luchtje schept, hou dan die afstand. We zitten gewoon in een moeilijke tijd en het woord 'crisis' is echt geen overdrijving, maar samen kunnen we dit wel aan. Als we zelf ons aan de regels houden, dan zijn we er des te eerder uit."