Politie pakt verdachte (15) straatroven bij Jelsum: "Geen verband met zaak Grijpstra"

Een 15-jarige jongen uit Stiens is woensdag als verdachte aangehouden voor twee straatroven in Jelsum. De straatroven vonden plaats op het fietspad Spoordijk tussen Stiens en Leeuwarden op 29 januari en 18 februari van dit jaar. Het fietspad ligt in de buurt van de plek waar het lichaam van Karin Grijpstra gevonden werd.