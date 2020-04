Aandacht voor de oorlog: boeken Weststellingwerf en Gerkesklooster-Stroobos

Weststellingwerf

Elle gezinnen van Weststellingwerf krijgen gratis een boek over de Tweede Wereldoorlog door de brievenbus. De gemeente geeft het cadeau aan de inwoners vanwege het feit dat het 75 jaar gelden is dat de gemeente bevrijd is. Dat gebeurde op 12 en 13 april 1945. In het boek Waarden van Vrijheid staan verhalen van gewone inwoners.

Het boek is geschreven door Iek van der Oord, Jan de Vries, Lourens Looijenga, Johan Veenstra en Geert Lantinga. Burgemeester André van de Nadort heeft aangegeven dat de meeste herdenkingsactiviteiten geschrapt zijn vanwege het coronavirus: "In deze tijd realiseren we ons misschien wel meer dan anders wat vrijheid betekent."

Gerkesklooster-Strobos

Ook in Achtkarspelen is een boek geschreven, specifiek over de oorlog in Gerkeskooster-Stroobos. Het boek is geschreven door historicus Klaas van der Schuit. De schrijver is twee jaar bezig geweest om het boek, met de naam De Tweede Wereldoorlog 1940-1945 Gerkesklooster Stroobos te maken. Daarvoor zijn dorpsgenoten aangesproken de bezetting nog meegemaakt hebben. Burgemeester Oebele Brouwer heeft het boek in ontvangst genomen. Hij noemt het een waardevol document.