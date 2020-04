Videodagboek van huisarts na corona weer op praktijk: "Het is rustig, dat maakt ons onrustig"

Huisarts Bart Maats weer aan het werk. Het is anderhalf week geleden dat hij positief getest is op het coronavirus. Na overleg met de GGD en omdat hij geen klachten meer had in de afgelopen 48 uur, kon hij weer beginnen op de praktijk. Maats houdt een videodagboek bij voor de serie 'Berjochten út it hert'. In zijn nieuwe vlog vertelt hij over de rust op de praktijk en wat voor gevolgen dit kan hebben.