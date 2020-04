Schaatsbond KNSB loopt hoofdsponsor mis door coronavirus

Na tien jaar moest er een nieuw bedrijf komen dat de schaatsbond steunt, omdat de KPN stopt als sponsor. Met welk bedrijf de KNSB een overeenkomst had, wil woordvoerder Carl Mureau niet zeggen. "Topsporters vertellen wel eens dat topsport een aaneenschakeling is van dieptepunten en heel soms beleef je een hoogtepunt. Met die insteek hebben we even geslikt en zijn we weer moedig voorwaarts gegaan", aldus Mureau.

De schaatsbond is in gesprek met nieuwe partijen die mogelijk hoofdsponsor willen worden. Volgens Mureau heeft de KNSB er alle vertrouwen in dat die zal worden gevonden, omdat schaatsen een grote 'mediawaarde' heeft.