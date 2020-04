FNP wil crisispakket voor sectoren die buiten de boot vallen

Wij horen dat het niet goed gaat in het toerisme en de horeca. Maar ook in de watersportsector, de landbouw, in winkels en dorpshuizen ondervindt men de negatieve gevolgen van de coronacrisis, zegt FNP-woordvoeder 'economie, recreatie en toerisme en financiën' Sybren Posthumus.

"Om te helpen kunnen we de subsidie gebruiken van evenementen die niet doorgaan waar geen behoefte is aan dat geld. Bovendien heeft de provincie reserves opgebouwd voor tijden van crisis of voor economisch slechte tijden."

Het gaat om steun voor meerdere sectoren die geen hulp krijgen van het Rijk of van de gemeenten. De provincie kan bekijken waar de gaten vallen en daar dan hulp bieden. Omdat het om een brede steun gaat, verwacht Posthumus dat het voorstel van het crisispakket zal worden aangenomen. "Het gaat niet om één sector, maar het is voor heel Fryslân van belang." De plannen moeten nog nader uitgewerkt worden.