Lesgeven vanuit een 'mancave' in tijden van corona

Videobellen met de kinderen

Zo probeert hij een paar keer per week te bellen met zijn groep. Maar van de dertien kinderen videobelt hij vaak met net wat meer dan de helft. "Er zijn een paar niet bereikbaar. Die reageren dan niet. De ouders ook niet. Dat is wel vervelend. Sommige leerlingen willen door naar het mbo. Die lopen nu wel een achterstand op."

Milou is docent op de basisschool De Pionier in Techum, Leeuwarden. "Twee keer per dag bel ik met 18 leerlingen." Milou geeft les aan groep 5 en alle leerlingen zijn aanwezig tijdens het videobellen. "Ik regel huiswerk, dat staat elke dag klaar. En als ik werk, bellen we 's ochtends om 09.00 uur een keer en 's middags weer. Zo houd je toch enige regelmaat."

Scholen mogen zelf bepalen hoe ze het doen. "We hebben het goed voor elkaar op onze school. Iedereen helpt mee en de ouders denken mee. Dat is wel echt verschillend per school. Ik moet wel zeggen dat ik daar heel erg van geniet."

Multitasken

Met drie jonge kinderen is het soms best lastig thuis. "We moesten eerst wel alles op elkaar afstemmen. Het is multitasken. Als ik met de kinderen bezig ben, dan kan Pieter Dirk met zijn werk bezig zijn en andersom. Het lukt allemaal. Met kunst- en vliegwerk. En ik mag nu ook in mancave komen."