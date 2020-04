Noordoosten van Fryslân krijgt 950.000 euro van Iepen Mienskipsfûns

Met het geld zal onder meer dorpshuis De Jister in Ee worden opgeknapt De Jister is in de jaren 90 gebouwd en het pand is intussen verouderd. Met een bijdrage van ruim 30.000 euro kan het dorpshuis worden vernieuwd. Ook wordt het pand duurzaam en komen er een 'bijenhotel' en een bloemenperk voor de biodiversiteit.

In Kollum wordt het Kaatsveld verbouwd tot een 'Beleefpark' met een sportveld, ontmoetingscentrum en klimtoestellen, daar gaat 35.000 euro heen. Het Skûtsjemuseum in Earnewâld krijgt ruimt 33.000 euro om uit te breiden, met name om de gevel van het museum naar voren te plaatsen. Holwerd ontvangt bijna 25.000 euro voor een speeltuin aan De Kamp.

Kleinere bijdragen

De kleinere bijdragen gaan naar een belevingstocht in Tytsjerk, het uitbreiden van het schoolplein van basisschool Op 'e Trije in Ferwert en een speeltuin en Boelenslaan, het overnemen van een elektrosloep door Burdaard, het bouwen van een podium in de Alde Skoalle in Feanwâlden, een terrasoverkapping bij themapark De Spitkeet in Harkema, het verfraaien van de entrees van Hegebeintum en Ferwert, het realiseren van een dorpshuiskamer in Anjum, 75 jaar bevrijding-activiteiten in Kollum en Gerkesklooster-Stroobos, materiaal voor het Iepenloftspul van Burgum en het organiseren van de Avondvierdaagse in Westergeest.