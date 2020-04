Leerlingen en docenten maken mondkapjes en desinfectiemiddel voor buurtzorg

Brouwsel

Even verderop is scheikundedocent Klaas Palma met een alcoholisch brouwsel bezig. Maar dit is niet om op te drinken. "Nee, maar het is wel de basis om desinfectiemiddel te maken."

Het is vooral handgel wat hij maakt door alcohol uit de oude wijn te destilleren. Palma heeft hele destillatie-installatie gebouwd in het schoollokaal, waar wijn bubbelt en de alcohol in verschillende buisjes afgevoerd wordt. Aan het eind komt er bij de alcohol nog wat spul in.

"Ik heb er wat een verzorgend stofje in zodat het ook fijn voelt, want het maakt het vaak wat schraal. En het heeft ook nog een mooi kleurtje ook", zegt Palma. Roze, geel en groen, dat zijn de verschillende kleuren. Op het potje staat de naam van de school en 'Corona Campus'. Zo is in elk geval duidelijk dat het middeltje van de school komt. Palma moet er tegen produceren en doet graag een oproepje, want hij kan nog wel wat oude wijn gebruiken.