Verdachte (33) van dodelijke steekpartij Oosterwolde blijft langer vastzitten

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord of doodslag, mishandeling en bedreiging. Bij het steekincident afgelopen zaterdagmiddag kwam een 44-jarige man uit Bovensmilde in Drenthe om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond aangetroffen bij een tankstation in Oosterwolde.

De politie houdt er rekening mee dat de aanleiding voor het incident in de relationele sfeer ligt.