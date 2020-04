Antoinette de Jong verlengt contract tot en met Spelen by Jumbo-Visma

Geen twijfel

De Jong is blij dat ze langer vastligt bij de ploeg van Jumbo-Visma. "Ik wil graag een zekere weg ingaan en ik denk dat dat het beste bij deze ploeg kan. Ik weet wat ik aan Jac heb en we weten dat we kunnen verbeteren. Voor mij was de keuze niet heel moeilijk. " Sponsoren zijn in de schaatswereld moeilijk te vinden, maar die zorgen heeft De Jong niet, omdat ze al twee jaar voor deze ploeg schaatst en de kommende twee jaren dus ook. "Ik zou niet eens meer anders willen. Het geeft veel zekerheid, ook voor de komende jaren. Ik hoop dat de ploeg nog langer kan blijven bestaan."