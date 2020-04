Musea in de knel door coronasluiting: "Dit moet geen zes maanden duren"

Museum Belvédère stond er financieel niet altijd even goed voor. Het museum probeert een beetje reserve op te bouwen, maar dat wordt zo wel heel moeilijk, zegt Corrie Oerlemans.

De zes medewerkers zijn achter de schermen druk bezig voor wanneer het museum straks weer opengaat. De vrijwilligers zitten momenteel allemaal thuis. Ze worden op de hoogte gehouden met een nieuwsbrief en er is geregeld contact. De nieuwe expositie, die nog maar twee weken te zien was op het moment dat het museum de deuren sloot, is verlengd tot 1 juli. Hopelijk is dat genoeg, zegt Oerlemans, want de termijn is al eens eerder aangepast.

Het museum heeft maatregelen aangekondigd voor wanneer het weer open mag gaan. Zo komen er schermen bij de kassa en mogen er niet meer dan dertig bezoekers tegelijk in het museum aanwezig zijn. Er is al een aparte in- en uitgang: dat maakt het makkelijker om straks geen andere bezoeker tegen te komen.