Patyna zoekt naam voor seniorencomplex in oud-gemeentehuis Wommels

In het voormalige gemeentehuis in Wommels komen 18 appartementen voor senioren. Ook komt er een 'dorpskamer' om elkaar te ontmoeten, zo is er ook plek voor activiteiten op welzijnsgebied. Bewoners huren een appartement en kunnen ook een helpende hand krijgen als dat nodig is.

Mensen die een passende naam weten, kunnen die voor 15 mei insturen bij Patyna.