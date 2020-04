Chaotische taferelen bij Friese milieustraten: kom niet zomaar langs

"Waar moet je het laten?"

In de rij voor de milieustraat van Leeuwarden is het intussen nog altijd erg druk. Er worden verkeersregelaars ingezet om de situatie veilig te houden. Inmiddels telt de file zo'n veertig auto's. "Iedereen zit nu thuis, dan ga je met de tuin bezig", zegt één van de wachtenden. Hij is niet verbaasd over de drukte. Toch is hij vastberaden om zijn afval bij de Omrin af te leveren. "Waar moet je het anders laten?" vraagt hij zich hardop af.