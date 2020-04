Jillert Anema over situatie easyJet: "We moeten niet naïef zijn"

Jillert Anema houdt rekening met een scenario dat easyJet ermee stopt als sponsor. Tegelijkertijd maakt hij zich er geen zorgen over. "We zouden naïef zijn als we niet met een negatief scenario rekening houden, maar voor nu is er geen concrete reden om te denken dat ze stoppen." Team easyJet is de schaatsploeg waar Anema trainer van is. De vliegtuigmaatschappij vliegt door de coronacrisis echter op dit moment niet.