De Trucktour komt terug: met 150 vrachtwagens door Súdwest-Fryslân

De rit van 55 kilometer staat voor 5 september op de planning. Wel houdt de organisatie een slag om de arm vanwege het coronavirus. Op 1 mei kan het inschrijven beginnen.

Voorzitter Hugo deed zelf al enkele keren mee aan de Trucktour. Samen met een vriend vond hij dat het nu tijd werd om de tocht in ere te herstellen. "Wij hebben het oude bestuur benaderd. Toen ging het balletje rollen", zegt Rozeboom. Omdat de vorige organisatie de administratie goed op orde had, is het volgens Rozeboom niet moeilijk om de tocht opnieuw op de kalender te zetten.

150 vrachtwagens

Het vooruitzicht is nu dat er in september maar liefst 150 vrachtwagens langs de dorpen van Súdwest-Fryslân zullen rijden. "Het moet wel een beetje 'indrukwekkend' zijn", zegt Rozeboom.

Hij denkt dat er genoeg animo is bij chauffeurs, die straks allemaal een deelnemer meenemen op hun tocht door Súdwest-Fryslân. "Als ik een beetje om me heen kijk, dan zie ik dat het wel goed komt", zegt Rozeboom. Over het aantal deelnemers maakt hij zich al helemaal geen zorgen. "Ik denk dat we binnen 'no time' op 150 deelnemers zitten. Voor hen is het ook gratis: zij kunnen zich zo inschrijven."

Alle vertrouwen

Natuurlijk heeft de organisatie van de Trucktour Súdwest-Fryslân ook te maken met de coronamaatregelen. Spannend blijft het daarom wel. Rozeboom: "Het is nog even afwachten. Maar dat is het sowieso, in deze tijden. Ik heb er wel vertrouwen in."