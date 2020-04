Dit jaar wel of geen PC? Besluit valt op 1 juni

De Permanente Commissie zegt dat ze alles omtrent de uitbraak van het coronavirus met belangstelling volgt. Omdat de situatie nog erg onzeker is, is het nog niet mogelijk nu al een besluit te nemen over het wel of niet doorgaan van de PC. Als het wel kan, begint de kaartverkoop op zaterdag 6 juni. De PC is dit jaar op 29 juli.