Winkels weer gedeeltelijk open: "Blij dat ze weer tussen de boeken kunnen rondscharrelen"

Boekhandel Van der Velde in Leeuwarden is weer open, maar wel met een aantal aanpassingen. In de winkel mogen maximaal tien klanten aanwezig zijn, een (ontsmet) winkelmandje is verplicht en er is een 'eenrichtingsverkeer'-route aangegeven, zodat de klanten elkaar niet tegenkomen in de zaak. Uiteraard geldt in het pand ook de verplichte 1,5 meter afstand houden van elkaar

De boekhandel is in totaal twee dagen gesloten geweest, vertelt medewerker Ronnie Terpstra. Er is ook een tijdje een afhaalloket geweest, maar toen dat ook niet meer veilig was, is besloten de hele winkel te sluiten. "Het is belangrijk dat we weer open zijn. We zijn geen webshop en de klanten zijn blijd dat ze weer tussen de boeken kunnen rondscharrelen", zegt Terpstra.