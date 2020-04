Burgemeester Van Gent van Schiermonnikoog: "Eiland gaat niet failliet"

"Normaal gesproken is Schiermonnikoog natuurlijk heel gastvrij, maar dit is gewoon niet het beste moment om hiernaartoe te komen", zegt Van Gent. "De horeca is dicht, voorzieningen zijn gesloten, er zijn geen activiteiten. Alleen een paar winkels zijn open. Dat geeft geen goede basis om hiernaartoe te komen"

Economie draait op toerisme

Het was voor haar niet makkelijk om het besluit te nemen: het grootste gedeelte van de economie van het eiland drijft op het toerisme. "Het doet bij iedereen pijn, daar kunt u zeker van zijn", laat Van Gent weten. Maar de gezondheid van de eilandbewoners krijgt van haar nu voorrang. "Onze hotels zijn uit zichzelf al dichtgegaan: die snappen wel dat ze niet onnodig risico moeten nemen. Onze toeristenbranche begrijpt het eigenlijk erg goed. Het doet pijn, maar het is nu even niet anders. We moeten straks gaan kijken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen opvangen."